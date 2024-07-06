ВСУ обстреляли два села в российском регионе

Села Демидовка и Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области находятся под обстрелом.

"РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел Краснояружский район, село Демидовка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале.



Также сообщается, что ведётся обстрел села Вязовое.

Российский приграничный город попал под обстрел

Ранее "СП" писала, что в ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима — Ейский, Ленинградский и Павловский районы.