ВСУ обстреляли два села в российском регионе

Два российских села находятся под обстрелом ВСУ
Села Демидовка и Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области находятся под обстрелом.
"РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел Краснояружский район, село Демидовка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале.
Также сообщается, что ведётся обстрел села Вязовое.
Российский приграничный город попал под обстрел
Ранее "СП" писала, что в ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима — Ейский, Ленинградский и Павловский районы.