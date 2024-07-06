Политолог высказался о новой поддержке Украины со стороны НАТО

Страны НАТО во время саммита могут пообещать нарастить поставки вооружений Украине, но принятие страны в альянс по-прежнему остается невозможным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян.

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«Опять будут разговоры про контрнаступление, про поставки летального оружия, про наращивание помощи. К сожалению, ни к чему хорошему это не ведет, только к горю и слезам», — заметил политолог.



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Ордуханян призвал не ждать новых, неожиданных решений альянса по украинскому конфликту или по членству страны в НАТО. Это, как он считает, остается невозможным, как бы Киев не хотел обратного.

«Один вопрос, который всех беспокоит — это рассмотрение заявки Украины. Но ее никогда не примут в альянс. Границы страны в ее современном состоянии не определены, вопрос легитимности главы государства, хоть и стоит не так остро, но все же существует, ведь это повод для политических спекуляций», — сказал собеседник «Ленты.ру».



Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО на предстоящем июльском саммите в США согласуют существенный пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Столтенберг отдельно отметил, что на повестке саммита будет усиление сил противовоздушной обороны самого альянса за счет базирующейся в Польше наземной системы AEGIS Ashore.