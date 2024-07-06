Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино

Российские штурмовики рассказали, как освобождалось село Очеретино на авдеевском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

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Им удалось незаметно зайти в промзону и взять врасплох первых украинских бойцов, которые сдались в плен, сообщили военные.

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«Заходили в город военнослужащие мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к городу», — подчеркнули в министерстве.



Как уточнили в Вооруженных силах (ВС) РФ, от неожиданного появления российских штурмовиков военнослужащие ВСУ стали активно сдаваться в плен.

Ранее боец ВСУ заявил о применении ВС России в районе Очеретино дронов с нестандартными частотами 400-500 мегагерц. По его словам, российские военные с помощью таких БПЛА ставят под угрозу перемещения ВСУ в этом районе.