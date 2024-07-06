Группировка "Восток" сообщила об уничтожении до 120 военных ВСУ

Подразделения группировки войск "Восток" в ходе специальной военной операции улучшили положение по переднему краю, уничтожив до 120 украинских военных. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиление противником передовых позиций и ротации опорных пунктов", - сказал он.



Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

По его словам, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены скопления живой силы 102-й, 116-й бригад территориальной обороны и 1-й отдельной танковой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское.