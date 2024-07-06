Группировка "Восток" сообщила об уничтожении до 120 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" в ходе специальной военной операции улучшили положение по переднему краю, уничтожив до 120 украинских военных. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиление противником передовых позиций и ротации опорных пунктов", - сказал он.
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
По его словам, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены скопления живой силы 102-й, 116-й бригад территориальной обороны и 1-й отдельной танковой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское.
"В течение суток уничтожено до 120 военнослужащих противника, боевая бронированная машина "Сенатор", буксируемая гаубица М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказал он.