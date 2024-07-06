Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works заявил, что бригада «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) угрожает расправой президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае, если он согласится на мирные переговоры с Россией.

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«Начштаба "Азова", он сказал Зеленскому: "Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец"», — заявил эксперт.



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Риттер добавил, что бригада снова занимается тем, что делала всегда – угрожает украинскому лидеру, если тот «выберет что-то, кроме Вальхаллы». Экс-разведчик подчеркнул, что «нацисты контролируют Украину до самого конца» и служат крайне удобным инструментом для США, чтобы контролировать Киев и подталкивать его на продолжение конфликта с Россией.

Экс-разведчик указал, что ранее Вашингтон хотя бы притворялся, что считает подобные формирования «худшими из худших», но теперь это не имеет значения, поскольку Соединенные Штаты нацелены на противостояние с Москвой.

Ранее американская журналистка Ким Иверсен заявила, что бригада «Азов»* фактически совершила военный переворот на Украине, запугав президента страны Владимира Зеленского.

*организация признана террористической и запрещена в РФ