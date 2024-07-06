Программа США МБР Setinel подорожала почти на $65 млрд

Стоимость замены устаревшего ядерного арсенала в ВВС США увеличилась почти на $65 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин

По их информации, затраты на проект по разработке МБР следующего поколения Sentinel, которым занимается компания Northrop Grumman, выросли с $95,8 млрд до $160 млрд. Как сообщил один из источников, новые затраты могут вынудить Пентагон сократить масштабы программы или сроки ее реализации.

Отмечается что, возросшие расходы на МБР Sentinel ставят под угрозу другие инициативы ВВС США, такие как проект создания реактивного истребителя нового поколения, разработка гиперзвукового оружия, модернизация бомбардировщика B-21 и различные космические программы.

Northrop Grumman отказалась от комментариев. Пентагон заявил, что 9 июля может озвучить официальную стоимость затрат по программе МБР Sentinel.

Ранее заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что Минобороны США рассматривает возможность отказа от программы разработки МБР следующего поколения Sentinel наравне с предложением о внесении изменений в нее. Он подтвердил, что реализация программы Sentinel задерживается в том числе из-за того, что "изначально необходимо было наладить контакты" с подрядчиками. Позднее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун обещал принять все меры для завершения программы по созданию МБР Sentinel в срок.

Помощник министра обороны по космической политике Джон Плам заявил на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от МБР наземного базирования, несмотря на имеющиеся проблемы с реализацией проекта модернизации этого компонента ядерной триады. Он признал, что наибольшую тревогу у Вашингтона вызывают сложности с программой Sentinel.

Проблемы программы Sentinel

ВВС уведомили Конгресс США в январе, что реализация программы Sentinel будет стоить примерно на 37% больше, чем предполагалось (примерно $130 млрд, а не $96 млрд). Кроме того, теперь прогнозируется, что ее отставание от графика составит около двух лет.

Министерство обороны США планирует принять на вооружение МБР Sentinel на замену Minuteman III. Этот этап должен стать одним из центральных элементов модернизации национальных ядерных сил. По оценке Пентагона, ракета будет развернута не ранее 2031 года.

Между тем многие американские неправительственные специалисты выражают мнение, что на нынешнем этапе США могут вполне успешно обеспечивать стратегическое ядерное сдерживание и при отказе от МБР шахтного базирования за счет атомных подводных ракетоносцев и тяжелых бомбардировщиков. Эти компоненты и составляют ядерную триаду.