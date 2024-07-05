В Молдавии пройдет семинар штабных учений НАТО

Семинар региональных штабных учений НАТО Regex 2024 пройдет в Молдавии 8-19 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

По ее данным, в семинаре примут участие около 30 представителей Азербайджана, Армении, Бахрейна, Боснии и Герцеговины, Грузии, Египта, Иордании, Казахстана, Мальты, Марокко, Молдавии, Пакистана, Туниса, Узбекистана, стран Африканского союза (Гана и Бенин), а также штабные офицеры молдавской армии. Отмечается, что семинар направлен на подготовку военных по западным стандартам планирования, управления кризисными ситуациями, укрепления и оценки уровня оперативной совместимости сил в многонациональной среде. Участников будут обучать инструкторы из командования объединенных сил НАТО.

По данным социологических опросов, большинство населения Молдавии выступает против вступления в Североатлантический альянс и за сохранение прописанного в конституции статуса постоянного нейтралитета. Однако действующее правительство призывает к сближению с НАТО.