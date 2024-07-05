Опубликованы переговоры экипажа Су-34 во время атаки Patriot

Экипаж российского бомбардировщика Су-34 после боевого вылета попал под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) ЗРК Patriot. В итоге атака ВСУ провалилась. Радиопереговоры экипажа опубликованы в соцсети.

Офицер боевого управления координировал вылет и предупредил экипаж об атаке. После того как пилоты смогли отбиться от атаки, один из летчиков сказал другому: «Че, Серега, поживем еще?» — опубликовано в записи telegram-канала «Fighterbomber». Экипаж успешно маневрировал, а также применял тепловые пушки. После пилоты поздравили друг друга с провалом атаки ВСУ.

На Украину накануне прибыл третий ЗРК Patriot. Вооружение пришло из Германии, а боевой расчет прошел всю необходимую подготовку. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что системы Patriot бесполезны против российских авиабомб. По его словам, Украина никогда не сможет заиметь то средство, которое бы сбило все российские ракеты.