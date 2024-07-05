США заявили о «подвижках» в обучении пилотов ВСУ управлению F-16

Вашингтон на следующей неделе намерен объявить о «подвижках» в вопросе обучения летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что американские инструкторы уже больше года тренируют украинских пилотов управлению данными истребителями.

«Мы добились хороших результатов в этом направлении. Я ожидаю, что мы объявим о них на следующей неделе», — подчеркнул политик.



СМИ: Украина может разместить часть F-16 в Польше

Ранее The Telegraph заявила, что переданные Украине истребители F-16 могут быть уничтожены сразу по прибытии в страну. В последние несколько недель российские войска нанесли ряд успешных ударов по украинским аэродромам. При этом система противовоздушной обороны (ПВО) не сработала.