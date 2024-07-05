СМИ: Украина может разместить часть F-16 в Польше

Украина может разместить часть отправленных ей истребителей F-16 на территории Польши. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на издание Interia.

Как отмечает автор статьи, ВСУ обеспокоены ударами Вооруженных сил России по аэродромам в Полтавской области. В статье указывается, что в целях обеспечения безопасности западных истребителей часть из них могут быть расположены за пределами Украины.

«Последние атаки на украинские аэродромы, совершенные за два дня, заставили украинских парламентариев выразить серьезную озабоченность по поводу безопасности обещанных истребителей F-16. Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин, планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на зарубежных аэродромах, в частности, в Польше», — сообщает автор издания.



В США заявили об утрате ВСУ способности защитить свои аэродромы

Ранее в украинской Раде заявили, что первые истребители F-16 поступят в распоряжение ВСУ уже в июле.