Минобороны РФ отменило сроки носки формы в зоне СВО

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что глава российского военного ведомства Андрей Белоусов подписал приказ, который отменяет сроки носки формы в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает телеканал «Звезда».

По словам Юнус-Бека Евкурова, теперь российским военным сразу будет выдаваться новый комплект формы, когда старый придет в негодность. При этом замминистра подчеркнул, что в пунктах постоянной дислокации срок носки все еще действует — отмена правила распространяется только на зону СВО.

«Приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий — сразу же ему (бойцу — прим. ред.) это выдается, все на месте есть», — рассказал он.



Ранее Белоусов приказал лишать мобилизованных ежемесячной социальной выплаты при самовольном оставлении ими воинской части или места военной службы.