Известный российский военный корреспондент Александр Коц назвал сроки завершения специальной военной операции (СВО).

В своём Telegram-канале он заявил, что произойдёт это точно не раньше января 2025. По его словам, к осени ВС РФ вряд ли смогут обрушить фронт с такой силой, что противник побежит до польской границы.

«То есть, закончить к этому сроку СВО военным путём вряд ли возможно, – написал военкор. – А переговорами тем более. Потому что вести их не с кем».



При этом Коц напомнил слова президента РФ Владимира Путина, согласно которым договариваться о перемирии с Владимиром Зеленским или подконтрольной киевскому режиму Верховной радой не имеет никакого смысла.

«И пока не начнутся переговоры на наших условиях, огонь мы прекращать не будем. Эти условия известны: Украина выводит все свои войска с наших территорий и отказывается от продолжения в НАТО. Не думаю, что Киев на этом решится до конца осени», – завил журналист.



В переговорах же по Украине с Вашингтоном, Коц также не видит никакого смысла до окончания президентских выборов в США.

А значит до инаугурации, которая состоится в конце января 2025 года и с ними лучше ничего не подписывать. Это, конечно, не значит, что СВО закончится в январе 25-го. Поэтому будем воевать, пока Киев не поймёт, что следующее предложение будет для них ещё хуже и пора уже соглашаться на то, что дадут. А это, опять же, вряд ли произойдёт до конца осени. Хотя, как было бы хорошо», – резюмировал военкор.



В России объяснили озвученный в Генштабе срок завершения СВО

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Коц заявил, что российские корректируемые авиабомбы типа ФАБ-3000, которые ВС РФ начали применять в зоне СВО, требуют серьёзной доработки.