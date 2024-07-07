Министерство обороны (МО) России в воскресенье, 7 июля, опубликовало в своем официальном ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер».

По информации российского оборонного ведомства, помимо установок ЗРК Patriot в районе населенного пункта Южное Одесской области была также уничтожена радиолокационная станция «Жираф», принадлежавшая украинской армии.

Об уничтожении украинской военной техники Минобороны РФ отчиталось ранее в этот же день.

Российские бойцы подбили Bradley под Часовым Яром

Ранее, в мае, Вооруженные силы России поразили ударом «Искандера» ЗРК Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Украины в Запорожье.