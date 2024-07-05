Алаудинов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях

Российские подразделения на всех направлениях спецоперации потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"На всех направлениях получается, что подразделения Министерства обороны Российской Федерации потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника", - сказал он в интервью ЧГТРК "Грозный".

