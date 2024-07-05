У главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского нет необходимого количества солдат для сдерживания России на всем участке фронта. Об этом заявил украинский генерал в отставке Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу "Апостроф".

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"Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте? Да потому что у того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов", - заявил военный.



Экс-генерал подчеркнул, что положение на фронте усугубляется недостатком личного состава, а также "мизерным количеством" подготовленных военнослужащих. Романенко указал, что существующие подразделения невозможно укомплектовать из-за недостатка живой силы.

Также военнослужащий отметил, что ситуация состоит в том, что нет военнослужащих в бригадах на линии столкновения. Романенко заключил, что это еще хуже, чем отсутствие вооружения и техники.

Незадолго до этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что военные российской армии нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате этих атак ВСУ потеряли более 13,5 тысячи человек за неделю.