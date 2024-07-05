В Грузии прокомментировали перенос Пентагоном совместных учений

В Минобороны Грузии заявили, что грузинская сторона сожалеет о переносе грузино-американских военных учений на неопределенный срок. RT на русском

«Сожалеем в связи с заявлением Министерства обороны Соединенных Штатов Америки о переносе на неопределенный срок проведение многонациональных учений «Достойный партнер 2024», - говорится в заявлении. В документе подчеркивается, что грузино-американские учения приносят пользу как Грузии, так и США. ТАСС

Министерство обороны США ранее в пятницу сообщило, что совместные учения ВС США и Грузии Noble Partner («Достойный партнер»), запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений. Lenta.ru