Депутат Рады усомнился в данных о потерях ВСУ

Призыв доукомплектовать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца года 200 тысячами человек говорит о том, что официальные данные потерь не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Российская газета

«Доукомплектование — это замена выбывших. И 250 тысяч никак не соответствует официальным данным потерь», — написал он, напомнив, что за май-июнь удалось призвать 50 тысяч человек. Газета.Ru

4 июля Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, что в резерве ВСУ есть 14 бригад, но они не укомплектованы. У них нет оружия. ТАСС