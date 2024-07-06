США отказались от военных учений с Грузией

США отложили военные учения с Грузией, ссылаясь на пересмотр двусторонних отношений из-за принятия Тбилиси закона об иноагентах. Грузия в свою очередь обвиняет США в попытках заставить ее открыть «второй фронт» против России и устроить в стране переворот.

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США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией Noble Partner («Благородный партнер») из-за пересмотра двусторонних отношений государств на фоне последних разногласий. Об этом сообщило Минобороны США.

Ведомство перечислило два «ложных обвинения» со стороны Грузии против США и других западных государств. Грузинская сторона утверждала, что те хотят открыть в Грузии «второй фронт», чтобы облегчить ситуацию для ВСУ. Кроме того, правительство Грузии указывало, что Запад дважды пытался устроить в стране переворот.

«Правительство США решило, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии», — резюмировал Пентагон.



С 30 мая США начали «полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией», добавило министерство. Ранее Белый дом угрожал этим в случае принятия в Грузии скандального закона об иноагентах.

Тем не менее, в дальнейшем обе страны продолжат сотрудничать в военном плане. Американская сторона хочет и дальше «укреплять способность Грузии защищать свой суверенитет», мотивировал Пентагон. В ведомстве отметили, что с нетерпением ждут совместные учения с Грузией под названием Agile Spirit («Проворный дух») в 2025 году.

«Мы не приняли это решение [о переносе учений] легкомысленно и придаем большое значение тому, что наши союзники и партнеры привносят в такие учения, как Noble Partner», — резюмировало Минобороны.



Реакция в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили использовала отмену учений, чтобы раскритиковать грузинское правительство (с которым она находится в конфронтации). Политик заявила, что грузинские власти «оскорбляют американских партнеров» своими обвинениями и ставят под угрозу стратегическое партнерство стран. Как подчеркнула Зурабишвили, партнерство с США и следование стандартам НАТО усиливает грузинскую армию.

Грузинское Минобороны со своей стороны выразило сожаление из-за отложенных учений. Там указали, что продолжат готовиться к Agile Spirit.

«США и Грузию связывает многолетнее оборонное партнерство, основанное на общих интересах и целях наших стран... Международные учения, в том числе Noble Partner, выгодны как Грузии, так и США, поскольку способствуют укреплению обороноспособности, развитию способностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению оперативной совместимости», — передало министерство.



Учения Noble Partner проводятся в Грузии ежегодно. Текущие планировались на 25 июля — 6 августа 2024.

Отмена виз: как еще США «мстят» Грузии

В мае Госдеп сообщил, что ограничит выдачу виз всем граждан Грузии (а также их семьям), причастным к принятию закона об иноагентах и подавлению протестов против него. Этих политиков Вашингтон обвинил в «подрыве демократии».

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект», — отметил при этом госсекретарь США Энтони Блинкен.



В начале июня США приступили к прямым действиям и ввели визовые ограничения против десятков грузин. Среди них члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и «рядовые граждане».

Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер на этом фоне заявлял, что последние события в Грузии «фундаментально меняют» отношения страны с США.

«Мы еще не объявляли индивидуальные санкции.. Но мы ясно дали понять, что без колебаний введем их», — пригрозил дипломат.



Как «российский» закон рассорил Тбилиси с Вашингтоном

Отношения Грузии и США резко испортились из-за того, что первая приняла закон об иноагентах. Его выдвинула «Грузинская мечта», чтобы бороться с иностранным влиянием в стране. Противники закона назвали документ российским и заявили, что Тбилиси перенимает практики Москвы, «убивает демократию».

«Если неправительственные организации и СМИ [в Грузии] хотят с финансированием иностранных правительств включиться в процесс принятия решений и оказывать влияние на жизнь грузинского народа, они должны удовлетворять минимальному стандарту прозрачности. Население должно знать, кто стоит за каждым актором», — возражал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Госдеп США считает, что закон мешает Грузии интегрироваться в ЕС (ведомство подчеркивало, что американский закон об иноагентах и грузинский — это «очень разные вещи»). Кроме того, США критикуют Грузию за разгоны митингов против закона.

«Белый дом глубоко обеспокоен грузинским законодательством об иностранных агентах в кремлевском стиле. Если этот закон будет принят, это заставит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», — обещала пресс-спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.



Правящая партия Грузия в ответ обвиняла Запад в давлении, шантаже и угрозах. Грузинское правительство заявляло, что за рубежом привлекают такое внимание к закону только потому, что «глобальной партии войны» не удается заставить Тбилиси открыть второй фронт против России.

«Мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны», — говорилось в официальном заявлении «Грузинской мечты.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе также утверждал, что США дважды пытались организовать в стране переворот, в 2020-2021 годах, а потом в 2022 году. Вашингтон, якобы, раскачивал ситуацию с помощью бывшего посла в Грузии Келли Дегнан и грузинских НКО. Против подобного и направлен новый закон, объяснял Кобахидзе.