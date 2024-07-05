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ВСУ ударили по еще одной подстанции у Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции «Луч» в городе Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Lenta.ru

«Нацисты опять наносят артиллерийские удары по подстанции «Луч», - написал он. Российская газета

ВСУ регулярно атакуют объекты инфраструктуры ЗАЭС и расположенного рядом Энергодара. ТАСС

ВСУ ударили по еще одной подстанции у Запорожской АЭС
© РИА Новости
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