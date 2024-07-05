ВСУ ударили по еще одной подстанции у Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции «Луч» в городе Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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По его словам, подстанцию атаковали при помощи артиллерии.

Ранее стало известно, что украинские военные ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате атаки в регионе начались перебои с энергоснабжением.