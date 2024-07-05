ВСУ выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО

ВСУ обстреляли Волноваху из РСЗО, выпустив по городу три ракеты. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 10:02 – населенный пункт Волноваха: выпущена 1 ракета из РСЗО», - отметили в представительстве.



По словам главы региона Дениса Пушилина, обстрел произошел в разгар рабочего дня. По предварительной информации, было две волны обстрелов.

В результате атаки десять человек пострадали, двоих спасти не удалось. Большинство пострадавших оказались сотрудниками строительной компании «ГорСтрой». Четверо из них получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести, отметил Пушилин.

«При повторной атаке в Волновахе пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия», – пояснил глава ДНР.



До этого военные Украины обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров. Как отмечается, артиллерия такого калибра является характерной для стран НАТО.