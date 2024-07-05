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Оценено влияние новой должности Белоусова на ход СВО

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов оценил новую должность министра обороны России Андрея Белоусов. Своим мнением он поделился в беседе с «Царьградом».

Оценено влияние новой должности Белоусова на ход СВО
© globallookpress.com

По его словам, назначение Белоусова председателем Совета министров обороны СНГ вряд ли сильно изменит позицию членов Содружества Независимых Государств. Михайлов отметил, что за 2,5 года проведения специальной военной операции (СВО) у России наметился только один серьезный союзник — Белоруссия.

«Мы, находясь в состоянии Союзного государства, сейчас совместно решаем вопросы организации противовоздушной и противоракетной обороны, совместно готовим военнослужащих, в том числе при участии наших представителей ЧВК», — рассказал Михайлов.

Эксперт считает, что новые союзники могли бы оказать России военно-техническую помощь.

«Мы же прекрасно понимаем, что Украине помогают 50 государств коллективного Запада, и с этой компанией нам бороться непросто, нам тоже нужны союзники, тоже нужны партнеры», — сказал он.

При этом Михайлов заметил, что открываются новые перспективы совместной работы оборонных ведомств в организации коллективной безопасности на среднеазиатском и дальневосточном направлении.

Ранее сообщалось, что Белоусов возглавил Совет министров обороны Содружества Независимых Государств. В ходе заседания Совета министр обороны России заявил, что спровоцированный Западом украинский кризис им же и затягивается.

Военные новости
Александр Михайлов