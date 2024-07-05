ВС РФ нанесли 23 групповых удара по объектам ВПК Украины

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также цехам сборки беспилотных летательных аппаратов.

Также подчеркивается, что в ходе ударов были поражены хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотников и безэкипажных катеров. Кроме того, повреждения получили места хранения ракетного вооружения.

Также в заявлении подчеркивается, что украинские войска за неделю потеряли более 13,5 тысячи человек.

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Неделей ранее сообщалось, что российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В оборонном ведомстве отметили, что благодаря действиям российских военных были поражены логистические центры Вооруженных сил Украины и объекты ВПК страны.