СМИ: экипаж Су-34 не ушел с курса после атак Patriot и NASAMS

Экипаж российского истребителя Су-34 не ушел с курса после попытки ВСУ сбить его ракетами Patriot и NASAMS. Об этом рассказал «Московский комсомолец» со ссылкой на расшифровку переговоров пилотов.

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По данным «МК», экипаж Су-34 получил задание сбросить четыре планирующие бомбы на важный военный объект. Как отмечает газета, речь может идти о ФАБ-250 или ФАБ-500, которые необходимо сбрасывать в специально рассчитанной точке, чтобы бомбы попали в цель.

Кроме того, сбрасывать их нужно с высоты в 50-80 километров. Это означает, что истребитель попадает в зону обнаружения и поражения украинских комплексов ПВО. Бортовая техника предупреждает экипаж о том, что самолет засекли и по нему началась «работа».

Самолет прикрытия («Крыша») фиксирует запуск зенитных ракет, а также предупреждает экипаж истребителя, с какого направления летят ракеты, какая у них дальность и дает рекомендации.

Из расшифровки, о которой рассказал «МК», следует, что экипаж Су-34 получил предупреждение о включившихся радарах комплекса ПВО NASAMS, когда до точки сброса оставалось еще десять километров. Через несколько секунд экипаж был предупрежден, что включились также комплексы Patriot, способные сбить самолет на дальности в сто километров.

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За два километра от точки сброса «Крыша» предупредила истребитель, что он должен уйти с маневром из-за «пуска прямо по курсу». Однако экипаж Су-34 с боевого курса не ушел, пока не доложил о завершении задания.

«Сработал, четыре ушло, раскрылись, борт норма!» - цитирует газета расшифровку.



После этого ВСУ попытались атаковать самолет еще несколько раз. Чтобы защититься, экипаж выполнял маневры, также ему помогала российская ПВО. Пилоты были готовы катапультироваться, но это не потребовалось. Все четыре сброшенные бомбы попал в цель. Ракета «Крыши» подбила один комплекс украинской ПВО.