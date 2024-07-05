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Развожаев заявил, что ВСУ "прощупывают" оборону Крыма

Противник активно прощупывает систему обороны Крымского полуострова, запуская вместе с крылатыми ракетами множество ложных целей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев заявил, что ВСУ "прощупывают" оборону Крыма
© РИА Новости

В четверг он отмечал, что воздушная тревога в городе дважды за день подавалась из-за подобных обманок, имитирующих ракетный удар. Однако система ПВО по ним не отрабатывала. В пятницу сигнал воздушной тревоги подавался уже дважды, в первый раз сирена работала около часа, во второй - совсем недолго.

"Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя - так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели. Сегодня враг активно прощупывает систему обороны полуострова", - написал Развожаев.

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Михаил Развожаев