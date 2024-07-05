Развожаев заявил, что ВСУ "прощупывают" оборону Крыма

Противник активно прощупывает систему обороны Крымского полуострова, запуская вместе с крылатыми ракетами множество ложных целей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В четверг он отмечал, что воздушная тревога в городе дважды за день подавалась из-за подобных обманок, имитирующих ракетный удар. Однако система ПВО по ним не отрабатывала. В пятницу сигнал воздушной тревоги подавался уже дважды, в первый раз сирена работала около часа, во второй - совсем недолго.