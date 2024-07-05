Пленный украинский солдат Владимир Кравчук пожаловался, что во время боевой подготовки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) инструкторы лишь пили кофе, не занимаясь своими обязанностями. Об этом сообщает газета «Известия».

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По словам Кравчука, специалисты не готовили мобилизованных. Он отметил, что инструкторы были в военной форме и все якобы «наши».

«Пили кофе. Мы им кофе сделали, они типа провели занятие, и все, разошлись», — рассказал военный.



Пленный также рассказал, что его мобилизовали насильно. По дороге на работу его скрутили трое сотрудников военкомата, которые доставили его в пункт сбора. Там практически не было медкомиссии, и несмотря на гипертонию и плохое зрение, Кравчука признали годным к военной службе.

На позициях у солдат ВСУ не было возможности покинуть открытие из-за взрывов вокруг. При сдаче в плен украинского бойца удивило достойное обращение со стороны российских войск: сдавшихся сразу угощали водой и сигаретами.