Президент Финляндии одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США

Президент Финляндии Александр Стубб одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США, оно вступит в силу 1 сентября. Об этом говорится в коммюнике, распространенном МИД Финляндии 5 июля.

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«Президент Финляндской Республики одобрил Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и Соединенными Штатами Америки», — заявили в министерстве.



Как пояснили в финском внешнеполитическом ведомстве, это соглашение регулирует возможность военного присутствия США в Финляндии во всех ситуациях, связанных с безопасностью, и способствует региональному сотрудничеству.

Как ранее писала «Парламентская газета», соглашение было одобрено парламентом Финляндии 1 июля. Согласно документу, американская армия получает право использовать 15 местных военных баз.

По информации финского вещателя Yle, на этих базах могут быть размещены как военнослужащие, так и техника, что создает основу для постоянной дислокации американского контингента.