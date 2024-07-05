Раскрыты последствия атаки ВСУ на Кубань

В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украны (ВСУ) без света остаются 29 тысяч жителей. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Вячеслав Шапошник в Telegram-канале.

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«Без энергоснабжения остаются порядка 29 тыс. жителей района, в том числе 19 социально значимых объектов», — написал он, добавив, что социальные объекты в регионе уже подключили к резервным источникам питания.