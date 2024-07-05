За последние три месяца в результате атак ВСУ по территории России погибли 264 мирных жителя. С начала года количество жертв составило около 465, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Ura.Ru

«С 1 января по 30 июня текущего года от действий украинских карателей пострадали, как минимум, 2547 мирных жителей, из них ранения и увечья различной степени тяжести получили 2082 человека, погибли, как минимум, 465 человек», — сказал Мирошник. News.ru

При этом, констатировал он, число убийств и ранений мирных жителей в результате атак ВСУ только растет. ТАСС