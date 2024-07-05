В Германии указали на ошибку командования ВСУ

Украине придется усилить противовоздушную оборону после ошибки командования Вооруженных сил страны (ВСУ), которое решило разместить истребители Су-27 близко к линии фронта. Об этом заявили обозреватели Кристиан Меллинг и Андраш Рач в статье для издания Германии.

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«Трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои драгоценные Су-27 так близко к линии фронта. После этой атаки Украине придется ограничить использование аэродрома Миргород, возможно, навсегда», — говорится в материале.



Обозреватели также указали, что истребители ВСУ базировались под открытым небом и не были покрыты маскировочной сеткой.

«Удивительно и обескураживающе, что после двух лет конфликта многие из украинских боевых самолетов все еще оставались без каких-либо защитных мер», — написали они.



После уничтожения Су-27 Россией Украина должна усилить противовоздушную оборону, подчеркнули авторы.

2 июля Минобороны России сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены. Ракетный удар был нанесен расчетами ОТРК «Искандер-М».