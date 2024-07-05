Ракеты "Искандер" ударили по аэродромам Миргорода и Полтавы

ОТРК "Искандер" нанесли новые удары по аэродромам Миргорода и Полтавы, пишет Военная хроника.

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Взрывы на аэродромах зафиксированы только что, подробности пока не известны. В Полтавской области, где расположены обе авиабазы, объявлена воздушная тревога.

Попавшие под удар аэродромы последнее время обрабатывают ракетами практически ежедневно. Происходит это по уже отработанной ВС РФ схеме. Сперва у аэродрома появляется разведывательный беспилотник. Вследствие ослабленной ПВО ВСУ прилетает он совершенно беспрепятственно и держится немного в стороне, чтобы, с одной стороны, видеть все происходящее на авиабазе, а с другой, не пугать ее персонал раньше времени.

Заметив достойную цель - не ржавый самолетный остов, выставленный напоказ приманки ради, - а тщательно замаскированный "живой" истребитель и бомбардировщик, - дрон немедленно сообщает об этом в свой штаб. Через несколько минут по указанному адресу прилетает ракета "Искандера" - а то и несколько. Таким образом 1 июля на аэродроме Миргород было уничтожено пять истребителей Су-27, еще два серьезно повреждены. 2 июля ракетный удар надолго вывел из строя вертолет Ми-24 на авиабазе Полтавы. 3 июля еще один "Искандер" сжег МиГ-29 на аэродроме Долгинцево под Днепропетровском.

Forbes назвал такие потери недопустимыми для ВСУ и предположил, что они говорят о кризисе украинской ПВО. По мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука постоянные удары по прифронтовым аэродромам наносятся еще и чтобы сделать их непригодными для приема американских истребителей F-16.