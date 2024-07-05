В ВСУ оценили обстановку под Харьковом

Обстановка, в которой оказались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Харьковской области, остается сложной. Об этом заявил в эфире украинского национального телемарафона представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск «Харьков» Юрий Повх.

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Незадолго до этого о сложной ситуации для украинских военных на Покровском направлении говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. При этом он заверял, что на других направлениях интенсивность боевых действий якобы снизилась, однако линия активного фронта увеличилась.

Позже майор ВСУ в отставке Игорь Лапин рассказал, что в украинском конфликте российские войска продвигаются вперед и ежедневно занимают новые территории. Он предложил посмотреть на карту и убедиться, что «каждый день есть какие-то позиции, которые русские занимают». По его словам, атакующие действия российской стороны подтверждаются и сводками украинского генштаба.