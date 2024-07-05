В Генштабе Белоруссии оценили риск вооруженных провокаций на границе

В Белоруссии сохраняется риск подготовки вооруженных провокаций на границе с Украиной. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Владимир Куприянюк, его слова приводит Минобороны страны в Telegram. Lenta.ru

«В целом, в условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций», - сказал он на брифинге в Минске. ТАСС

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные страны готовы предотвратить любую провокацию на государственной границе. Газета.Ru