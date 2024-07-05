В Одесской области одним ударом ликвидированы 18 наемников

В Черноморске Одесской области российские военные ударили по центру подготовки моряков «Авант», в котором британские инструкторы обучали диверсантов-подводников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Газета.Ru

По его словам, ликвидированы 18 человек. Ura.Ru

Лебедев отметил, что около 30 военных получили ранения. Российская газета

Взрыв также прогремел вечером 4 июля в порту города Черноморск в Одесской области Украины. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города. Москва24