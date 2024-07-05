Чернокожие наемники устроили стрельбу по окнам мирных жителей в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Дзержинске (украинское название Торецк) в ДНР. Об этом заявил беженец из города, слова которого приводит РИА Новости.

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По его словам, во двор дома, в подвале которого прятались мирные жители, забежали «человек пять чернокожих граждан в военной форме».

«Стали расстреливать окна, гараж, кухню, все строения. Так как в подвал они побоялись спускаться, они стали его закидывать шумовыми гранатами, стрелять в подвал, сделали выстрел из РПГ», - рассказал он.



Беженец отметил, что они были уверены, что погибнут в этом подвале, но пришли «русские ребята и отогнали их». В итоге выяснилось, что по окнам мирных жителей стреляли французы.

Напомним, что по данным Минобороны РФ, на стороне ВСУ участвует в боевых действиях большое количество наемников из Франции, США, Великобритании, Польши, Германии, Грузии и ряда других стран.

При этом Следственный комитет России объявил в международный розыск пятерых граждан Грузии, воюющих в качестве наемников на Украине. Также следствию удалось получить все необходимые доказательства участия еще троих граждан Грузии в составе «Грузинского национального легиона»*.

* Запрещенная в России террористическая организация