Шестилетняя девочка скончалась после атаки БПЛА в Приморско-Ахтарске

Шестилетняя девочка погибла в результате атаки украинских дронов на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости

По его словам, ребенок умер в больнице от полученных ранений. Глава Краснодарского края принес искренние и глубокие соболезнования семье погибшей.

Ранее Кондратьев сообщал, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины предприняли новую попытку атаковать объекты на территории Кубани. В Приморско-Ахтарске система ПВО сбила несколько беспилотников. Обломки повредили трехэтажный многоквартирный дом: травмы получили шесть человек, в том числе двое детей. Их госпитализировали.

Также налет дронов нарушил работу энергетической подстанции, которая питала значительную часть города. Сейчас там идут восстановительные работы.

В Минобороны РФ заявляли, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и подавили 50 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Так, над Краснодарским краем военные сбили 14 БПЛА, над Запорожской областью — 26, над Ростовской — 10.