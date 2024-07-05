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Под Одессой ВС РФ ударили по центру, где британцы обучали украинских военных

В Черноморске Одесской области российские военные ударили по центру подготовки моряков «Авант», в котором британские инструкторы обучали диверсантов-подводников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Под Одессой поразили курируемый британцами центр подготовки диверсантов ВСУ
© Газета.Ru

По его словам, снаряды поразили портовый склад боеприпасов. Коллеги Лебедева рассказали, что в том же месте могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма.

Также, по словам Лебедева, ВС РФ уничтожили стоянку грузовиков, которые перевозили для украинских военных оружие и боекомплект. Это произошло по направлению к железнодорожной станции Черноморска.

«Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождения и дожидаются водители грузовиков», — пояснил Лебедев.
Военные новости
Сергей Лебедев