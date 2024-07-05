Мобилизация: последние новости на сегодня 5 июля 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 июля 2024, в материале «Рамблера».
Волонтеры в Вологде начали готовить сухие супы для бойцов СВО
В Вологде приступили к изготовлению сухих супов для бойцов спецоперации, сообщает РИА Новости.
В столовых благотворительного фонда «Времена года» организован сбор продуктов. В настоящее время в столовой фонда идет подготовительный этап: работники собирают и сушат продукты. Для пайков требуются зелень, овощи, грибы.
После того, как супы сварят, их будут сушить и размалывать. Сухую смесь расфасуют по пакетам. Из нее в походных условиях бойцы смогут приготовить полезный обед.
Около 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году
Около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
По его словам, среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек. Количество может колебаться и в ту, и в другую сторону.
Политик подвел итоги первого полугодия 2024 года на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.
Медведев поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил добровольцев, которые приняли решение направиться в зону проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
«Особую благодарность, конечно, я также хотел бы выразить всем гражданам нашей страны, которые добровольно приняли решение направиться в зону боевых действий», — заявил политик.
По его словам, добровольцы сделали это «из чувства долга, по зову сердца, как принято говорить, понимая, с какими сложностями и рисками связана эта служба».