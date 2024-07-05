Спецоперация на Украине 5 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 июля 2024 года.

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Новую систему «Зонт» опробовали в зоне СВО

В России разработана система радиоэлектронной борьбы под названием «Зонт», сообщает «Газета.ру».

Она купольного типа и способна подавлять FPV-дроны противника в радиусе до 500 метров. Система опробована в зоне специальной военной операции. «Зонт» может использоваться как на транспортных средствах, так и на стационарных объектах.

Ни один из тестируемых FPV-дронов не смог подойти к системе во время испытаний. В зависимости от модели беспилотника возникали проблемы с передачей изображения или управляющим каналом, а иногда и с обоими одновременно.

Минобороны показало боевую работу танков Т-80БВМ

Российские экипажи танков Т-80БВМ уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника, сообщает ТАСС.

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью беспилотников, экипажи уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов Вооруженных сил Украины.

В этот раз экипажи Т-80БВМ уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты и живую силу врага в зоне проведения специальной военной операции.

Замглавкома ВКС рассказал о сбитых средствами ПВО в ходе СВО целях

Средства противовоздушной обороны России сбили более 550 самолетов, 180 вертолетов 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов противника за время проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Во всех случаях ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт.

Расчеты ПВО уничтожают средства воздушного нападения «в условиях постоянной угрозы нанесения противником огневых ударов непосредственно по позициям ПВО».