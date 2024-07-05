Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Донецком

Отряд беспилотной авиации "Русские ястребы" Южной группировки войск уничтожил позиции и сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Работа велась с использованием платформы "Скорпион-М1", сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты отряда БПЛА "Русские ястребы" в составе Южной группировки войск уничтожили позиции подразделений ВСУ, применив автоматизированную платформу "Скорпион-М1" на донецком направлении СВО, - говорится в сообщении. - Сорвали очередную попытку ротации подразделений ВСУ".



ВКС России уничтожили президентскую бригаду ВСУ

В ведомстве пояснили, что для выполнения задачи бойцы применили многофункциональную мобильную дистанционно-управляемую платформу "Скорпион-М1", при помощи которой расчеты скрытно доставили взрывчатку до цели и выполнили дистанционный подрыв. В результате подрыва также были уничтожены опорный пункт и огневая точка украинских войск.

"Изначально мы рассчитывали применять ее для подвоза БК, продуктов питания, эвакуации с поля боя раненных методом волока. А в дальнейшем мы путем небольших переделок пришли к тому, что применяем ее для уничтожения блиндажей и живой силы противника", - рассказал в беседе с ТАСС инструктор отряда БПЛА "Русские ястребы" Александр.



Роботизированный комплекс имеет колесную платформу, управляется дистанционно с помощью джойстика, корректировка пути следования ведется с разведывательного беспилотного летательного аппарата, дополнительного длительного обучения операторов для этого не требуется. Легкость управления, высокая маневренность и проходимость - одни из преимущественных характеристик управляемой платформы.