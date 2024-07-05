В ВКС рассказали о сбитых средствами ПВО более 550 самолетах

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 550 самолетов, 180 вертолетов 27 тыс. беспилотников противника за время спецоперации на Украине. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Андрей Семенов.

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"Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в ходе масштабных боевых действий в зоне специальной военной операции. <...> Во всех случаях российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт. Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 тыс. воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов, и более 27 тыс. БПЛА", - сообщил он в своей статье.



Семенов подчеркнул, что расчеты ПВО уничтожают средства воздушного нападения "в условиях постоянной угрозы нанесения противником огневых ударов непосредственно по позициям ПВО".