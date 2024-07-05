Стали известны предварительные результаты нового ракетного удара по авиабазе ВСУ Миргород в Полтавской области.

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На этот раз ракета "Искандера" прилетела не в сам аэродром, а рядом с ним - в зенитный комплекс ВСУ С-300, развернутый для стрельбы.

Комбинация в несколько ходов была разыграна, как по нотам. В понедельник в результате комбинированного удара по авиабазе было уничтожено пять истребителей ВСУ Су-27, еще два самолет серьезно повреждены.

Атака вызвала скандал в украинских штабах и массу пессимистичных комментариев в западной прессе. Произошедшее в Миргороде назвали неприемлемым ущербом для ВСУ и свидетельством деградации украинской ПВО.

Если с сожженными самолетами Киев еще мог как-то смириться, то с потерей лица перед спонсорами из НАТО - никак. К тому же прифронтовую авиабазу планируется использовать для размещения натовских же истребителей F-16. В итоге в Миргород притащили зенитную систему С-300 - тоже крайне дефицитную сейчас на Украине вещь.

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Наш дрон как всегда висел немного в стороне и наблюдал за происходящим. Информация о столь лакомой цели была немедленно передана, куда следует, и в Миргород прилетели очередные "Искандеры". Сбивать их не умеют даже советские системы ПВО (разработчики "Искандера" признались, что сами не знают, как их сбивать), поэтому одним зенитным комплексом средней дальности у ВСУ стало меньше. И расчетом к нему.