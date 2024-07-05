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В Британии забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

Россия наносит Вооруженным силам Украины крайне тяжелые потери на аэродромах и может в скором времени полностью уничтожить украинскую авиацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

В Британии забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
© РИА Новости

Как заявил военный обозреватель Дэвид Экс, Россия три дня сеяла панику «среди маленьких, побитых воздушных сил Украины, поднимая в воздух дроны для разведки фронтовых аэродромов и уничтожая баллистическими ракетами самолеты, которые так тяжело заменить». По словам эксперта, российская армия продемонстрировала, что ждет истребители F-16 и Mirage 2000, когда они доберутся до Украины.

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Экс указал, что американские и французские самолеты будут уничтожены на своих базах сразу по прибытии. Киеву остро не хватает сил ПВО для одновременной защиты объектов в городах, подразделений на линии фронта и аэродромов.

«Вскоре российские удары могут стереть в пыль все, что осталось от воздушных сил Украины», — подчеркнул журналист.