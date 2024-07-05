В Британии забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

Россия наносит Вооруженным силам Украины крайне тяжелые потери на аэродромах и может в скором времени полностью уничтожить украинскую авиацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Как заявил военный обозреватель Дэвид Экс, Россия три дня сеяла панику «среди маленьких, побитых воздушных сил Украины, поднимая в воздух дроны для разведки фронтовых аэродромов и уничтожая баллистическими ракетами самолеты, которые так тяжело заменить». По словам эксперта, российская армия продемонстрировала, что ждет истребители F-16 и Mirage 2000, когда они доберутся до Украины.

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Экс указал, что американские и французские самолеты будут уничтожены на своих базах сразу по прибытии. Киеву остро не хватает сил ПВО для одновременной защиты объектов в городах, подразделений на линии фронта и аэродромов.