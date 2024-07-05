Губернатор Ростовской области сообщил об обстреле со стороны Украины

В районе Ростова подразделения противовоздушной обороны (ПВО) работают по нескольким воздушным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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«В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника», — написал он.



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По словам главы региона, информация уточняется.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что силы ПВО сбили беспилотники в Приморско-Ахтарске, при падении их фрагментов повреждения получили гражданские объекты. Позднее он сообщил, что в результате атаки пострадали мирные граждане, шесть человек, в том числе двое детей были госпитализированы.

4 июля украинские военные атаковали беспилотниками села Муром, Березовка, Новоалександровка и Репяховка в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Муроме два дрона ВСУ повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

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