Танки Т-80БВМ группировки "Запад" ВС РФ уничтожили опорники ВСУ

Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ в ходе боевой работы уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Танкистами практикуется стрельба с закрытых и открытых огневых позиций. Успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ. В этот раз экипажи танков Т-80БВМ уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.



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Отмечается, что огонь корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания. Выполнив боевую задачу, экипажи спешно покидают огневые позиции.