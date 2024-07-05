Политолог заявил о возможном применении США ядерного оружия на Украине

Известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко прокомментировал возможность применения на Украине ядерного оружия.

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В интервью изданию «Военное дело» он, в частности, заявил, что американцы, потеряв надежду на то, что мы нанесём ядерный удар по Украине, сами что-нибудь взорвут.

«Скорее всего это они сделают в Киеве, перед его оставлением, или во Львове, после чего обвинят в этом нас, – предположил Ищенко. – Так что спешить с ядерным ударом нам не надо, это мы всегда успеем».



При этом, по его словам, лучше это делать в ответ, а не инициативно, а ещё лучше вообще избежать перехода кризиса в ядерную фазу, даже управляемую.

«Надо понимать, что на войне любая управляемость относительна и быстро заканчивается», – резюмировал политолог.



Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Ищенко назвал сценарий завершения специальной военной операции (СВО), который наиболее реалистичен на сегодняшний момент.