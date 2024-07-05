Передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, так как Россия уничтожит их так же, как и старые.

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Об этом в интервью Youtube-каналу Dialogue Works, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

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«Спросите себя, почему возникла необходимость передать Киеву новые батареи Patriot, – заявил он. – Разве мы не поставляли им комплексы Patriot раньше? Что с ними произошло? Отвечу: они были уничтожены. Как вы думаете, что произойдет с новыми ЗРК?».



При этом отставной офицер считает, что, если Вашингтон передаст Киеву новые системы ПВО, в них не будет ничего «волшебного», что может придать им живучесть.

По словам Риттер, самые первые ЗРК Patriot, переданные Украине, были интегрированы в общую систему ПВО этой страны, но её больше не существует.

«У них был зонтик, который был уничтожен русскими, так что теперь вы отправляете комплексы Patriot в пустоту. Они могут быть доставлены, но будут действовать автономно. Именно поэтому Россия с лёгкостью уничтожит новые системы ПВО так же, как и всю остальную технику, которую США передают Украине», – резюмировал бывший разведчик.



Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Риттер призвал граждан Украины не верить обещаниям Запада.

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