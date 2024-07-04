Истребитель Typhoon опасно сблизился с российским Ан-30

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов заявил, что истребитель Typhoon коалиции во главе с США совершил опасное сближение с российским самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в воздушном пространстве в небе над сирийским районом Эт-Танф в провинции Хомс. По словам Попова, российский летчик вовремя прореагировал и предотвратил столкновение. Он также добавил, что в указанном районе было зафиксировано 12 подобных нарушений за последние сутки.

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«3 июля с 09:44 до 09:51 над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — рассказал Попов.



3 июля Попов также сообщал о 15 подобных нарушениях в небе над Сириией за сутки.