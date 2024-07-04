В Польше готовят новую стратегию национальной безопасности

Она придёт на замену принятому в 2020 году документу.

«Президент республики Анджей Дуда передал Совету министров рекомендации по разработке стратегии», — говорится в сообщении Бюро национальной безопасности республики в соцсети X.



Дуда объяснил необходимость обновления стратегии радикальным изменением геополитической ситуации в регионе в связи с конфликтом на Украине.

При этом глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что Варшава и Киев завершили работу над соглашением о долгосрочном сотрудничестве в области обороны. Документ будет подписан до начала саммита НАТО в Вашингтоне, сообщил он в эфире телеканала TVN24.