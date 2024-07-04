Гладков назвал количество домов с укрытиями в Белгороде

Власти Белгородской области проверили состояние подвалов в 800 многоквартирных домах Белгорода, которые могут использоваться как укрытия при обстрелах. Все они оборудованы лавочками, электричеством и водой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее он сообщал, что дал поручение составить график проверки состояния подвалов в многоквартирных домах Белгорода.

"Только за последние две недели проведено три учебных тренировки по проверке состояния подвалов в многоквартирных домах в Белгороде. У нас 800 многоквартирных домов, где подвалы есть. Во всех домах проверены подвалы, они сухие, оборудованы лавочками, светом, водой", - сказал Гладков.



В пресс-службе губернатора уточнили ТАСС, что в 800 домах Белгорода пригодны для укрытий почти 2 тыс. подвальных помещений. Во всех них проведена санитарная обработка. Также в городе все дома с такими подвалами оборудованы надписями "Укрытие" на фасадах зданий.